Unfall bei Beuren: Fahrzeug gerät in Gegenverkehr – Straße voll gesperrt

1 Der Unfall ereignet sich am Freitagnachmittag zwischen Beuren und Owen. Foto: 7aktuell.de

Ein Sprinter kommt am Freitagnachmittag zwischen Beuren und Owen (Kreis Esslingen) von der Straße ab und gerät in den Gegenverkehr. Mindestens eine Person wird durch den Unfall schwer verletzt. Die Landstraße wird in beide Richtungen gesperrt.











Auf der Landstraße zwischen Beuren und Owen hat sich am Freitag gegen 16.10 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem mindestens eine Person schwer verletzt wurde. Ein Sprinter geriet – vermutlich weil die Person am Steuer unter Alkoholeinfluss stand – auf die Gegenfahrbahn, teilte eine Polizeisprecherin mit. Dort stieß das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Straße in beide Richtungen gesperrt

Nähere Angaben zum Unfall und den beteiligten Personen konnte die Polizei am Freitagabend noch nicht machen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie angeschleppt werden mussten. Die Landstraße musste wegen des Unfalls bis in die Abendstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.