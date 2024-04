Unfall bei Aichtal: 21-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw und verursacht Kollision

1 Die Polizei nimmt an, dass der 21-Jährige seine Geschwindigkeit trotz nasser Fahrbahn nicht anpasste. Foto: Imago//Ulrich Wagner

Ein 21-Jähriger hat am Mittwochabend auf der Landesstraße zwischen Waldenbuch und Aichtal-Neuenhaus die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen seien beide Fahrer bei der Kollision unverletzt geblieben. Demnach war der 21-Jährige gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße unterwegs gewesen. Die Straße war nass, doch laut der Polizei passte der Fahrer seine Geschwindigkeit vermutlich nicht den Verhältnissen an. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr in den entgegenkommenden Renault eines 85-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Renault nach rechts in die Leitplanken gedrückt worden, so die Polizei. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 13 000 Euro.