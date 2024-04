Unfall auf Parkplatz von Fast-Food-Restaurant: Fahrer prallt auf Lkw – Zwei Kinder bei Unfall in Ostfildern leicht verletzt

1 Bei einem Unfall werden zwei Kinder leicht verletzt. Foto: dpa

Bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Ostfildern (Kreis Esslingen) wurden am Freitagabend zwei Kinder auf dem Rücksitz eines Autos leicht verletzt. Der Fahrer des Wagens war auf einen Lkw geprallt.











In Ostfildern wurden zwei Kinder bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 53-jähriger Fahrer eines Ford war am Freitagabend zusammen mit seinen acht und elf Jahre alten Kindern in Nellingen unterwegs. Gegen 19 Uhr wollte der Fahrer nach Polizeiangaben vom Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Felix-Wankel-Straße fahren, als er aufgrund eines Missgeschicks die Kontrolle über sein Auto verlor und mit einem in der Magirusstraße parkenden Laster kollidierte. Die beiden leicht verletzten Kinder, die ordnungsgemäß auf dem Rücksitz angeschnallt gewesen waren, wurden vom verständigten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 9000 Euro.