Rettungshubschrauber in Esslingen im Einsatz

5 Der Rettungshubschrauber landet auf dem Esslinger Firmengelände. Foto: SDMG/Kohls

Am Dienstagnachmittag wurde es laut über Esslingen. Der Grund: Ein Rettungshubschrauber brachte nach einem Unfall auf einem Firmengelände einen Mann ins Krankenhaus.

Esslingen - Ein 46-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag auf einem Firmengelände in der Esslinger Rennstraße von der Ladefläche eines Lkw-Aufliegers gestürzt. Gegen 14.55 Uhr verlor der Mann laut Angaben der Polizei während des Entladens aufgrund eines medizinischen Vorfalls den Halt und fiel zu Boden. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.