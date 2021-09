11 Der Mann erlag noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte seinen schweren Verletzungen Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Auf einem Esslinger Gartengrundstück zog sich am Donnerstagabend ein Mann bei Mäharbeiten tödliche Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Esslingen - Kurz nach 21 Uhr am Donnerstagabend rückten mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes zu einem Gartengrundstück in die Hohenackerstraße nach Esslingen-Sulzgries aus. Ein Mann war auf dem abschüssigen Gelände offenbar mit Mäharbeiten zu Gange, als sein Traktor in Schieflage geriet. Das Fahrzeug kippte den Hang hinab, während der Fahrer nicht mehr rechtzeitig absteigen konnte und von dem Traktor erschlagen wurde. Der Mann erlag noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte seinen schweren Verletzungen. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.