Unfall auf der Kreisstraße 1218: Als 34-Jähriger in Ostfildern zwei Autos überholen will, kommt es zur Kollision

1 Nach einem Unfall musste die K 1218 bei Ostfildern für Stunden von der Polizei gesperrt werden. Foto: dpa

Am Mittwoch wollte ein 34-jähriger Autofahrer in Ostfildern (Kreis Esslingen) auf der Kreisstraße 1218 zwei vorausfahrende Wagen überholen. Als das vorderste Auto zum Abbiegen ansetzte, kam es zur Kollision.











Bei einem Überholmanöver kam es am Mittwochvormittag in Ostfildern zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Audi auf der Kreisstraße 1218 von der Abendeckkreuzung in Richtung Kemnat. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge setzte er zum Überholen von zwei Fahrzeugen an. Als der 62-jährige Lenker des vordersten Autos nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Audi. Beim Zusammenstoß wurde der 62-Jährige schwer verletzt. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der 34-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Autos entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 45 000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die K 1218 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.