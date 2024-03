Unfall auf der A8 bei Pforzheim: Motorradfahrer prallt gegen Pannenfahrzeug – 50-Jähriger stirbt

1 Der 50-Jährige überlebte den Unfall nicht (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist auf der A8 bei Pforzheim tödlich verunglückt. Der Mann fuhr mit seiner Maschine gegen ein Pannenfahrzeug.











Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 8 ums Leben gekommen. Der 50 Jahre alte Mann hatte am Donnerstagabend ein Pannenfahrzeug zu spät erkannt, das nach Polizeiangaben in Höhe Pforzheim auf dem Verzögerungsstreifen stand. Daraufhin krachte er in das Fahrzeug und zog sich tödliche Verletzungen zu. Die Autobahn wurde in Richtung Karlsruhe für mehrere Stunden gesperrt.