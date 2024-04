Unfall auf dem Radweg bei Plochingen: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

1 Rettungskräfte wurden zu dem schwer verletzten Pedelec-Fahrer auf dem Radweg an der Landesstraße gerufen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Pedelec-Fahrer ist in der Nacht zum Freitag bei einem Sturz auf den Radweg schwer verletzt worden. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.











Der Fahrer eines Pedelecs ist in der Nacht zum Freitag bei einem Unfall bei Plochingen schwer verletzt worden. Der 36-jährige Radler fuhr kurz nach Mitternacht den Radweg parallel zur L 1192 von Plochingen in Richtung Reichenbach, als er in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn stürzte. Der Mann war nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen alleine an dem Unfall beteiligt. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik kam.