1 Bei dem unfallflüchtigen Wagen soll es sich laut Polizei um einen silbernen SUV gehandelt haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Beurener Steige (Kreis Esslingen) auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein anderer Fahrer musste ausweichen, streifte eine Steinwand und überfuhr ein Verkehrsschild. Der Unfallverursacher flüchtete.















Link kopiert

Ein noch unbekannter SUV-Fahrer soll am Mittwoch gegen 20.00 Uhr auf der Beurener Steige einen Verkehrsunfall verursacht haben und ist anschließend einfach weiter gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Autofahrer leicht verletzt

Ein 59 -jährige Autofahrer war mit seinem Seat Ibiza auf der Steige in Richtung Beuren unterwegs. In einer Linkskurve geriet nach Angaben der Polizei ein entgegenkommender Autofahrer mit Anhänger auf seine Spur. Der 59-Jährige musste nach rechts ausweichen, streifte dort eine Steinwand und überfuhr im Anschluss ein Verkehrszeichen, teilte die Polizei mit. Hierbei wurde er den Angaben zufolge leicht verletzt. An seinem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Silberner SUV mit Anhänger gesucht

Bei dem unfallflüchtigen Wagen soll es sich laut Polizei um einen silbernen SUV gehandelt haben, welcher einen größeren Anhänger zog, auf welchem ein blauer Pkw transportiert wurde. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Zeugenhinweise – insbesondere zu dem silbernen SUV mit dem Anhänger.