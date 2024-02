Unfall auf B 465 bei Kirchheim: 60-Jährige fährt gegen Ampelmast – Rettungshubschrauber im Einsatz

1 Ein Rettungshelikopter musste die 60-Jährige in ein Krankenhaus fliegen. (Symbolfoto) Foto: imago/Frank Sorge/Foto: Frank Sorge

Bei einem Unfall auf der B 465 bei Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) wurde am Dienstagmorgen eine 60-jährige Frau schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste sie in eine Klinik transportieren.











Schwer verletzt wurde eine 60-Jährige bei einem Unfall am Dienstagvormittag. Laut Polizei war die Frau gegen 9.30 Uhr von Owen in Richtung Kirchheim unterwegs, als es aus bislang unbekannter Ursache an der Anschlussstelle der A 8 in Richtung München zu dem Unfall kam. Die Frau überfuhr eine rote Ampel, prallte gegen den Ampelmast und wurde mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo das Auto zum Stehen kam. Mit einem Hubschrauber wurde sie in eine Klinik gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Straßenmeisterei rückte für Reinigungsarbeiten und die Reparatur der angefahrenen Ampel aus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 50 000 Euro. Nach einer fast zweistündigen Sperrung konnte die Straße wieder freigegeben werden. Die Polizei bittet unter der Nummer 07 11 / 3 99 04 20 um Hinweise zum Unfallhergang.