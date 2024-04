Unfall bei Nürtingen: Auto überschlägt sich auf B 313 – zwei Schwerverletzte

1 Der Unfall ereignet sich am Montag gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße bei Nürtingen. Foto: /7aktuell.de

Am späten Montagabend kommt ein Auto auf der B 313 bei Nürtingen (Kreis Esslingen) von der Straße ab. Ein 34-Jähriger und ein 30-Jähriger werden durch den Unfall schwer verletzt. Laut Polizei wurde der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt.











Zwei Personen sind bei einem Unfall am Montagabend auf der B 313 ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 34 Jahre alter Autofahrer gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße von der Südumgehung herkommend in Richtung Großbettlingen unterwegs. Beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur sei das Auto nach rechts von der Straße abgekommen, habe sich mehrfach überschlagen und sei in einem Feld auf dem Dach liegen geblieben.

Anzeichen auf Alkoholisierung

Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung war der 30-jährige Beifahrer laut Polizei bereits von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit worden. Dem Fahrer sei von Zeugen sowie den Beamten aus dem Wrack geholfen worden. Beide Männer mussten den Angaben zufolge vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Da sich laut Polizei beim Fahrer Anzeichen auf eine Alkoholisierung ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein sei beschlagnahmt worden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 12 000 Euro. Das Auto sei abgeschleppt worden. Neben Rettungsdienst und Polizei sei auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.