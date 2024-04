Unfall auf Autobahn bei Gruibingen: Fußgänger wird auf A8 von Lastwagen überrollt und stirbt

4 Auf der A8 bei Gruibingen hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Foto: 7aktuell.de/ 7aktuell/7aktuell.de | 7aktuell

Am Dienstagmorgen wirt ein Mann auf der A8 bei Gruibingen von einem Lastwagen überrollt – er stirbt noch an der Unfallstelle. Er war zuvor offenbar in einen Unfall verwickelt.











Link kopiert

Ein Fußgänger ist auf der A8 nahe Gruibingen (Kreis Göppingen) von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Die A8 war am Dienstagmorgen zwischen Aichelberg und Merklingen in beide Richtungen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 55 Jahre alter Autofahrer war am Dienstag in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und fuhr ungebremst in das Heck eines weiteren Autos. Die Ursache war zunächst unklar. Das Auto des Verursachers schleuderte daraufhin gegen die Leitplanke, der zweite Wagen streifte einen Sattelzug, durchbrach einen Zaun und touchierte mehrere Bäume. Dessen 27 Jahre alter Fahrer verletzte sich schwer. Der Unfallverursacher zog sich zunächst leichte Verletzungen zu, lief dann aber aus zunächst unbekannter Ursache zu Fuß auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von dem Laster erfasst. Der Mann starb an der Unfallstelle.