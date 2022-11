Lkw fährt in Stauende

Zu hohe Geschwindigkeit und mangelnder Sicherheitsabstand waren wohl die Ursachen eines Verkehrsunfalls Donnerstagmorgen auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Wendlingen und Esslingen.















Auf der A 8 ist es im Kreis Esslingen Donnerstagmorgen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Zwei leichtverletzte Personen, drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und etwa 40 000 Euro Sachschaden forderte laut Polizeiangaben der Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 08:50 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Wendlingen und Esslingen. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie unzureichendem Sicherheitsabstand sei ein 52-jähriger Lkw-Fahrer auf einen 32-jährigen Pkw-Fahrer aufgefahren, der im dortigen Baustellenbereich auf dem mittleren Fahrstreifen am Stauende angehalten hatte. Das Auto sei in der Folge auf den Wagen eines 38-Jährigen aufgeschoben worden.

Es kam zu einem erheblichen Rückstau

Bei dem Unfall seien der 32-Jährige und der 38-Jährige leicht verletzt worden. Der 38-Jährige musste offenbar vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Dauer der Unfallaufnahme mussten laut Polizei der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, sodass es zu einem erheblichen Rückstau kam. Gegen

10:20 Uhr sei die gesamte Fahrbahn wieder freigegeben worden.