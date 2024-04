Unfall am Marienplatz in München: Mutter stürzt mit zwei Kindern Rolltreppe 15 Meter hinab

Unfall am Marienplatz in München

1 Auf einer Rolltreppe an der Station Marieplatz hat sich ein Unglück ereignet (Symbolbild). Foto: IMAGO/Jürgen Ritter/IMAGO/Jürgen Ritter

An einem Münchner Bahnhof sind am Dienstag eine Mutter und ihre zwei Kinder eine Rolltreppe 15 Meter hinab abgestürzt. Rettungskräfte brachten die Familie in eine Klinik.











Eine Mutter ist am Münchener U-Bahnhof Marienplatz mit ihren Kindern eine Rolltreppe etwa 15 Meter lang hinabgestürzt - dabei wurden die drei mittelschwer verletzt.

Die 42-Jährige sei am Dienstagnachmittag mit einem Kinderwagen auf der Rolltreppe gewesen, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Ihr einjähriges Kind saß demnach in dem Wagen und ihr fünfjähriges Kind stand neben ihr.

Wie genau es dann zu dem Sturz am Dienstag kam, war zunächst ungeklärt. Die Mutter und ihre Kinder kamen in den Schockraum einer Klinik. Lebensgefahr bestand keine.