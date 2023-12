Unfälle bei Nürtingen: Zwei Kollisionen zwischen Oberensingen und Hardt

1 Kurz nach dem ersten Unfall kam es zu einer Kollision. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Auf der Landesstraße zwischen Oberensingen und Hardt im Kreis Esslingen haben sich am Dienstag innerhalb kurzer Zeit zwei Unfälle ereignet. Ein 22-Jähriger musste vom Notarzt versorg werden.











Am Dienstag ereigneten sich gleich zwei Unfälle auf der Landesstraße zwischen Oberensingen und Hardt bei Nürtingen im Kreis Esslingen. Ein 22-Jähriger fuhr laut Polizei gegen 11.10 Uhr mit einem vollelektrischen Kleintransporter auf der Landesstraße von Oberensingen in Richtung Wolfschlugen.

Kurz vor Hardt kam er vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab. Das Lieferfahrzeug kam erst nachdem es mehrere Meter die Böschung entlang gerollt war zum Stehen. Nach notärztlicher Erstversorgung brachte der Rettungsdienst den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde aufgrund des Schadens abgeschleppt, die Polizei beziffert diesen mit 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße bis etwa 12.20 Uhr gesperrt werden, wodurch sich der Verkehr staute.

Zweiter Unfall im Rückstau

Gegen 12.15 Uhr wollte ein 71 Jahre alter Mann, der mit seinem Auto im Rückstau stand, dann an der Kreuzung zur Grötzinger Straße wenden. Dabei übersah er offenbar den Mercedes einer 57-Jährigen, die bereits gewendet hatte und auf der L1205 in Richtung Oberensingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt die 57-Jährige nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.