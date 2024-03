Unbekannte steigen in Gebäude in Leonberg ein: Einbruch mit hohem Schaden

1 Einbruch in Leonberg: Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Marijan Murat

In der Römerstraße brechen Unbekannte in ein Geschäftsgebäude ein und verschaffen sich Zugang zu unter anderem einem Restaurant und einer Arztpraxis. Sie hatten es auf Bargeld abgesehen.











Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Geschäftsgebäude in der Römerstraße in Eltingen eingebrochen. Indem sie die Zugangstüren aufhebelten, gelangten die Einbrecher in ein Restaurant im ersten Obergeschoss sowie in eine Praxis, ein Kosmetikstudio und ein Geschäft im zweiten Obergeschoss. Teilweise wurden die Räume durchsucht. Zwei aufgefundene Geldkassetten brachen die Täter auf, vermutlich stahlen sie Bargeld. Ob sie darüber hinaus weiteres Diebesgut an sich nahmen, steht derzeit noch nicht fest.

Der hinterlassene Schaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Personen, die in der Nacht zum Montag Verdächtiges im Bereich des Gebäudes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Telefon 0 71 52/60 50 oder E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de, zu melden.