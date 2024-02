Unbekannte Angreifer können flüchten: Körperverletzung in Wernau – Gruppe geht auf 59-Jährigen los

Körperverletzung in Wernau – Gruppe geht auf 59-Jährigen los

1 In Wernau wird ein 59-Jähriger verprügelt. Foto: dpa

Ein 59-jähriger Mann wurde am Samstagabend in Wernau (Kreis Esslingen) von einer vierköpfigen Gruppe angegriffen. Unbekannte haben ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn mit Tritten traktiert. Jetzt ermittelt die Polizei.











Ein 59-Jähriger ist am Samstagabend in Wernau (Kreis Esslingen) von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei vor einer Gaststätte in der Kirchheimer Straße.

Ersten Ermittlungen zufolge traf der 59-Jährige gegen 21.30 Uhr auf einem Fußweg auf eine vierköpfige Personengruppe. Einer davon schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, ein weiterer Mann aus der Gruppe soll ihn mit Tritten traktiert haben, sodass er zu Boden ging. Dann flüchteten die Tatverdächtigen unerkannt. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Nun ermittelt der Polizeiposten Wernau.