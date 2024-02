Umzüge in Wernau und Neuhausen: Alles fest in närrischer Hand

Alles fest in närrischer Hand

Umzüge in Wernau und Neuhausen

15 Beim Umzug in Wernau lachten die Sonne und die Narren um die Wette. Foto: Ines Rudel

In Wernau und Neuhausen feierten die Narren bei den Straßenumzügen am Wochenende die fünfte Jahreszeit. Tausende Zuschauer, Hästräger und Musiker erfreuten sich am Fasnetsspektakel











Seit dem frühen Vormittag füllen sich die Straßen in Wernau. Am Bahnhofsplatz stehen Cowboys, Prinzessinnen oder Einhörner. Mit jeder eintreffenden S-Bahn strömen mehr Verkleidete auf den Platz. Auch vor dem Vereinshaus Löwen, dem Zuhause der Wernauer Narren, herrscht reger Betrieb. Hästräger und Guggenmusiker aus dem ganzen Ländle und der Schweiz sind gekommen, um am Samstag die schwäbisch-alemannische Straßenfasnet zu feiern.