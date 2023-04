Reisen mit dem Flugzeug Wann sind Flüge am günstigsten?

Der Sommer liegt nicht mehr weit in der Ferne, die Urlaubszeit rückt näher. Wer mit dem Flugzeug verreisen will, kann Geld sparen – je nach dem, wann man die Flugreise bucht. Welcher Zeitpunkt eignet sich am besten dafür?