Umstrittenes Baugebiet Parksiedlung Nord-Ost: Fehler beim Großprojekt sind behoben

1 Die Hofkammer baut die Häuser im neuen Baugebiet Parksiedlung Nord-Ost. Im zweiten Quartal 2024 beginnt das Unternehmen mit der Vermarktung. Foto: Horst Rudel

Mit einem sogenannten Heilungsverfahren hat die Stadt Ostfildern den Bebauungsplan „Parksiedlung Nord-Ost 2“ überarbeitet. Den hatten die Richter gekippt. Die fünf Häuser stehen bereits. Die Ablehnung vieler Anwohner bleibt.











Die unendliche Baugeschichte hat ein vorläufiges Ende. Die fünf Häuser an der Aufstiegsstraße von Esslingen in die Parksiedlung sind zwar schon weit gediehen, und die Vermarktung steht kurz bevor. „Da warten wir, bis es einen gültigen Bebauungsplan gibt“, sagt Achim Geisbauer, der Geschäftsführer der Firma Hofkammer-Immobilien, die das Projekt realisiert. Das ist nun geschehen. Zwei Mal wurden die Pläne vom Gericht gekippt. In einem sogenannten Heilungsverfahren hat die Gemeinde den Bebauungsplan nun überarbeitet. Für das neue Planwerk stimmten fast alle Stadträte.