Gegen den Fragebogen der Esslinger Bürgerbefragung zur Lebensqualität in der Stadt wird Kritik laut. Bemängelt werden Suggestivfragen, aber auch die „Sonntagsfrage" zur politischen Orientierung der Befragten.















Esslingen - Bei der „Sonntagsfrage“ platzte unserem Leser Herbert A. (Name geändert) der Kragen, und das hat der städtische Fragebogen nicht überlebt. Warum, ärgerte sich A., muss man in einer Umfrage zur Zufriedenheit der Esslinger mit ihrer Stadt preisgeben, welche Partei man wählen würde, wäre am Sonntag Bundestagswahl?