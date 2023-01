Esslingen: Geldstrafe für Martin Auerbach Stadtrat wegen Klima-Demo verurteilt

Martin Auerbach muss eine Geldstrafe zahlen, weil er an einer Verkehrsblockade am Leuzeknoten in Stuttgart beteiligt war. Allerdings hatte sich der 46-jährige Esslinger Stadtrat der Linken nicht auf der Fahrbahn festgeklebt.