1 Wir wollen ihre Meinung wissen! Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wir wollen ihre Meinung wissen: Wer ist der VfB-Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison für Sie? Stimmen Sie jetzt ab!















Exakt 30 Spieler hat der VfB Stuttgart in der abgelaufenen Saison eingesetzt. Wettbewerbsübergreifend – also in der Fußball-Bundesliga und im DFB-Pokal – und mindestens eine Minute lang. Diese 30 Akteure stehen zur Wahl - wir suchen ihren Spieler der Saison. Stimmen Sie ab!

Die Umfrage läuft bis Donnerstag, 15. Juni, 10 Uhr. Vielen Dank für die Teilnahme!