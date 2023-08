7 Prost: Seit Freitag gibt es beim Estival wieder Speisen und Getränke auf dem Marktplatz. Foto: Roberto Bulgrin

Das Esslinger Estival ist an diesem Wochenende gestartet. Die Preise der Speisen und Getränke entsprechen wie im Vorjahr mehr denen in Restaurants als jenen auf Straßenfesten. Was halten die Besucherinnen und Besucher davon?















Das Estival geht in diesem August in seine zweite Runde. Statt Wurst und Pommes in der Pappschale wartet das Sommerfest auf dem Esslinger Marktplatz mit Speisen auf Porzellan in Holzlauben auf. Die Preise entsprechen mehr denen in Restaurants als jenen auf Straßenfesten. In einer kurzen Umfrage beantworten Besucherinnen und Besucher, was sie davon halten.