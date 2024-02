Umfrage in Esslingen: Wie wird der Valentinstag gefeiert?

1 Der Valentinstag wird unterschiedlich gefeiert – wie halten es Passantinnen und Passanten in Esslingen? Foto: dpa/Sebastian Willnow

Am heutigen Mittwoch ist Valentinstag, bekanntlich der Tag der Liebe. Einige feiern ihn mit Liebesgeständnissen und romantischen Gesten für die Liebsten, andere entscheiden sich aufgrund des extremen Konsums dagegen. Wir haben uns in Esslingen umgehört.











Die Geschichte des Valentinstages geht angeblich zurück ins Jahr 269: Der römische Priester Valentin soll am 14. Februar dafür hingerichtet worden sein, dass er verbotenerweise Paare christlich getraut hat. Ob die Geschichte nun stimmt oder nicht: Viele Händler sehen vor allem einen guten Anlass, um Umsatz zu generieren, etwa mit Produkten wie personalisiertem Schmuck, Blumen und Schokolade. Floristen und Süßwarenläden profitieren ebenso wie die Gastronomen, denn viele Pärchen lassen an diesem Tag die Küche kalt. In Deutschland wird der Valentinstag allerdings längst nicht so groß gefeiert wie beispielsweise in den USA. Die Passantinnen und Passanten in Esslingen haben recht unterschiedliche Pläne und Vorstellungen, wie eine Umfrage zeigt.

Luise Jahn (18) Foto: knk

Zeit mit Freunden verbringen

„Ich habe für den Mittwoch einen Spieleabend mit ein paar meiner Freunde geplant. Das hat sich tatsächlich rein zufällig so ergeben und eigentlich gar nichts mit dem Valentinstag zu tun. Am liebsten zeige ich meinen Freunden auf humorvolle Art und Weise, dass ich sie lieb habe. Oder ich sage es ihnen auch gerne einfach, wenn ich eine schöne Zeit mit ihnen zusammen verbracht habe, um ihnen eine Freude zu bereiten.“

Angel Allmeta (21) Foto: knk

Ausgehen und Geschenke machen

„Am Valentinstag habe ich nichts vor, da ich nicht in einer Beziehung bin, außerdem am Mittwoch arbeiten muss und noch neu hier in Esslingen bin. Wenn ich in einer Beziehung wäre und Pläne hätte, würde ich wahrscheinlich in ein Restaurant oder ins Kino gehen. Ich mag es, anderen Leuten mit Geschenken eine Freude zu machen. Wahrscheinlich würde ich in einer Beziehung Rosen oder vielleicht auch Schmuck verschenken.“

Karin Pohl (54) Foto: knk

Valentinstag ist zu kommerziell

„Nein, ich habe keine konkreten Pläne für den Valentinstag. Der ganze Konsum und Kommerz gefällt mir am Valentinstag absolut nicht. Mir ist es einfach viel zu viel, weil der ganze Tag total auf Kommerz ausgelegt ist. Man muss sagen, dass der Valentinstag hier eigentlich nur eingeführt wurde, um Geld zu machen. Meiner Meinung nach hat das leider überhaupt nichts mehr damit zu tun, dass man seine Liebsten sehr gern hat.“

Amelie Bauer (24) Foto: knk

Jeder Tag ist Valentinstag

„Leider habe ich am Valentinstag, weil ich den Tag über arbeite, nichts vor. Ich arbeite in der Hotellerie und versuche deshalb eher anderen einen schönen Valentinstag zu bereiten. Ich bin eher der Typ, der denkt, man sollte eigentlich jeden Tag zu einem Valentinstag machen. Es ist zwar schön die Liebe an einem bestimmten Tag zu zelebrieren, aber man sollte sich auch an jedem anderen Tag im Jahr lieb haben.“

Rolf Saur (70) Foto: knk

Ein ganz üblicher Mittwoch

„Bis jetzt habe ich am Valentinstag, ein ganz normaler Mittwoch wie immer, nichts Spezielles vor. Das bedeutet: tagsüber Sport und abends fort! Der Valentinstag ist für mich kein besonderer Feiertag. Abgesehen davon, dass ein guter Freund an diesem Tag Geburtstag hatte. Meiner Partnerin zeige ich meine Liebe und Zuneigung gerne, aber nicht unbedingt zwingend am Valentinstag.“

Giana Souliman (34) Foto: knk

Kleine Gesten als Liebenswürdigkeit

„Ich habe keine besonderen Pläne für den Valentinstag, weil ich derzeit single bin. Wenn ich aber jemanden hätte, würde ich auf jeden Fall irgendetwas erwarten. Ich bin da ein bisschen altmodisch eingestellt. Einen Traumvalentinstag habe ich aber nicht. Ich würde mich über eine kleine und nette Aufmerksamkeit freuen, ganz egal, ob das nun eine Aktivität ist oder in der Form von Schokolade oder Rosen zum Ausdruck kommt.“