6 So sieht der entkernte Haupttribünenbereich in der Arena mit der neuen Bodenplatte aktuell aus. Foto: Baumann

Der Umbau der Mercedes-Benz-Arena ist in vollem Gange. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Zeitplan und erklären, wann die Heimspielstätte des VfB Stuttgart in neuem Glanz erstrahlt.















Zweieinhalb Monate herrschte Winterruhe auf der Baustelle Mercedes-Benz-Arena. Auf dem Platz und auf den Rängen – auf der Baustelle Haupttribüne wurde hingegen kräftig gewerkelt. „Das Projekt macht gute Fortschritte“, sagt Jörg Klopfer, Sprecher der Stadion Neckarpark GmbH & KG.

Durch das milde Winterwetter der vergangenen Wochen konnten die Arbeiten voranschreiten. Was gut ist, denn es gilt, einen Rückstand aufzuholen. Als der Abriss des Haupttribünen-Unterranges im Sommer die Fundamente unter dem Kabinenbereich zum Vorschein brachte, offenbarte sich nämlich ein Problem: Die Bestandsfundamente, die beim Haupttribünenneubau Anfang der 1970er Jahren errichtet wurden, waren nicht im erwarteten Zustand. Das brachte Mehraufwand mit sich, der nun durch „Beschleunigungsmaßnahmen“ aufgeholt werden soll. „Wir haben Baufirmen an unserer Seite, mit denen wir Beschleunigungsmaßnahmen einleiten konnten, um unsere angestrebten Meilensteine im Sommer und zu Beginn der Rückrunde 2023/2024 erreichen zu können. Wir wollen und werden schnellstmöglich wieder die Zuschauerkapazität in der Arena erhöhen“, sagt der leitende Architekt Eberhard Becker zum aktuellen Fortschritt des Arena-Umbaus.

Beim VfB-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:1) bekamen die Fans einen ersten Eindruck von der neuen, mächtigen Haupttribüne. Der Abbruch des Kurvenbereichs innerhalb des zweiten Rangs ist weitgehend abgeschlossen. Die 400 Kubikmeter große Bodenplatte des neuen Bauwerks wurde bereits verlegt. Im Innenbereich wurden die ersten Wände des neuen Kabinentrakts hochgezogen. Im Februar und März soll nach Auskunft des Architektenbüros „asp“ mit dem Bau sogenannter Zahnbalken die Grundlage für die Fertigteilstufen der Tribünen des Unterrangs mit seinen künftig 4750 Sitzplätzen geschaffen werden, ein wichtiger Bestandteil für die Wiederöffnung.

Die finale Fertigstellung erfolgt im Januar 2024

Am Zeitplan des insgesamt 130 Millionen Euro großen Projekts habe sich nichts geändert, versichern die Beteiligten. Trotz nach wie vor schwieriger Baubedingungen und Lieferengpässen soll der Unterrang der neuen Haupttribüne mit Beginn der kommenden Spielzeit im August in neuem Glanz erstrahlen. Zumindest äußerlich, für die Besucher. Der Innenausbau zieht sich noch etwas länger, genauso die Arbeiten am Mittelrang mit den Logenplätzen.

Bis Januar 2024 sollen dann auch die neuen Räumlichkeiten im Bauch der Tribüne final fertiggestellt sein und sich im Testbetrieb befinden. Also Kabinen, der Medien- sowie der VIP-Bereich inklusive des exklusiven Tunnelclubs mit Blick die Spieler. Der Oberrang, der aktuell nur zu zwei Dritteln genutzt werden kann, bekommt ab Sommer 2000 zusätzliche Plätze und ist dann ebenfalls fertiggestellt. Das künftige Fassungsvermögen der Arena wird sich leicht verringern: Von bislang 60 449 auf dann 60 050 Plätze.