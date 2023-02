1 Die Schülerinnen von Oksana Laschenko kommen aus ganz verschiedenen Ländern. Foto: Natalie Kanter/Natalie Kanter

Oksana Laschenko wollte eigentlich nur wenige Wochen in Filderstadt bleiben. Nun bringt die Frau aus Poltawa an einer Stuttgarter Realschule ukrainischen Mädchen die deutsche Sprache bei. Was nicht immer einfach ist.















Oksana Laschenko blinzelt gegen Sonnenstrahlen an, als sie die Eingangstür zur Schloss-Realschule für Mädchen öffnet. Es ist Mittagszeit, ihre Schülerinnen hatten bereits Unterrichtsschluss. „Angenehm“ sagt sie, lächelt und geht dann vor in Richtung ihres Klassenzimmers. Seit November bringt die Ukrainerin, die seit vergangenen Sommer in Filderstadt lebt, an dieser Stuttgarter Schule 25 Mädchen die deutsche Sprache bei; 15 kommen aus ihrem Heimatland. An einer Wand des Klassenzimmers hängt eine Landkarte. Jede Schülerin hat darauf eingetragen, in welchem Eck der Ukraine oder auch welchem Land sie früher gewohnt hat.