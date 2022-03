1 Zur Aufnahme bereit: Eine Nebenhalle der Porsche-Arena ist für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine eingerichtet. Foto: Stadt Stuttgart

In der Landeshauptstadt sind inzwischen mehr als 1200 Geflüchtete untergebracht. Und es werden mehr. Eine Entlastung der Großstädte wie Stuttgart, wo die meisten Ukrainer ankommen, zeichnet sich bisher nicht ab.















Am Montagnachmittag war es so weit. Wo im Hotel Dormero des SI Zentrums in Möhringen sonst unter Leuchtern und Stuckverzierung Kaffee und Kuchen gereicht wird, hat das Sozialamt einen Schalter eingerichtet. Auf den Tischen des im Stil eines Wiener Kaffeehauses eingerichteten Lokals stehen Rechner und Drucker, Plexiglaswände erinnern daran, dass das Coronavirus noch immer grassiert in der Stadt. Hier können die Geflüchteten aus der Ukraine, die in dem Hotel einquartiert sind, ihre Sozialleistungen beantragen.