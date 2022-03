1 Mit Chorsätzen von Felix Mendelssohn Bartholdy und Josef Rheinberger bat das Esslinger Vocalensemble in der Stadtkirche St. Dionys um Frieden in der Welt. Foto: /Rainer Kellmayer

Podium Festival und Esslinger Vocalensemble gestalten mit Unterstützung von Dieselstraße und Komma in der Stadtkirche St. Dionys ein Benefizkonzert unter dem Motto „Alles ist nichts. Musik gegen Krieg“.















Die Welt ist nicht mehr, wie sie war: Mit Tod, Zerstörung und Vertreibung hat der russische Einmarsch in die Ukraine unermessliches Leid gebracht. Eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft setzte sich in Gang – auch in Esslingen. „Wir möchten vor Ort ein Zeichen setzen“, sagt die Vorsitzende der Podium Musikstiftung, Brigitte Russ-Scherer. Sie betont die gesellschaftspolitische Verantwortung der Kunst: „Das Team des Podiums hat sich viele Gedanken gemacht, wie man mit Musik helfen kann.“ So entstand die Idee eines Benefizkonzerts in der Stadtkirche, das Esslinger Kulturinstitutionen im Zeichen der Solidarität für die Ukraine vereint. „Die Bereitschaft, sich einzubringen, war überwältigend“, berichtet Josten Ellée, der künstlerische Leiter des Podiums. Neben Podium-Musikern gestalteten Kirchenmusikdirektor Uwe Schüssler an der Orgel und das Esslinger Vocalensemble ein Programm, das gegen Krieg und für Frieden Stellung bezog. Komma und Dieselstraße unterstützten logistisch.