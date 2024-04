Uhldingen-Mühlhofen: Polizisten schießen auf Mann mit Messer

1 Die Polizeibeamten setzten erfolgreich ihre Schusswaffe ein – es gelang ihnen, einen Mann mit Messer festzunehmen. (Symbolbild) Foto: dpa

Bei einem Polizeieinsatz in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) am Donnerstag geben die Beamten Schüsse ab. Warum sie das taten.











Link kopiert

Bei einem Polizeieinsatz in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen in der Nähe des Bodensees sind Schüsse gefallen. Wie ein Sprecher mitteilte, soll zuvor ein 28-jähriger Mann am Donnerstagvormittag mehrere Passanten mit einem Messer bedroht haben. Der Mann habe auch die eintreffenden Beamten mit der Waffe bedroht und sich nicht von Warnschüssen beeindrucken lassen.

Als er auf die Polizisten losging, schossen sie auf ihn – der Mann wurde verletzt. Spezialkräfte der Polizei nahmen den 28-Jährigen schließlich fest. Lebensgefahr bestehe nicht für den Mann.