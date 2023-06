9 Keine Augenweide: Der Tourguide Eugene Quinn (Mitte) zeigt den Teilnehmern der ungewöhnlichen Stadtführung die Galeria-Filiale in der Nähe vom Rotebühlplatz. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Altes Schloss oder Grabkapelle? Diese Orte besichtigt man bei normalen Stadtführungen. Bei der Ugly Stuttgart-Tour geht es zu Bausünden, zu grauem Beton – und zu Plätzen, die diesen Namen gar nicht verdient haben.















Historische Plätze, schöne Gebäude, besondere Gastronomie: Wenn man an einer Stadtführung teilnimmt, erwartet man in der Regel genau das. Bei der Ugly Stuttgart-Tour am Freitag ging es um das glatte Gegenteil. Eugene Quinn, ein kreativer Kopf, der gebürtig aus London stammt und seit vielen Jahren in Wien lebt, hat Interessierten die hässlichsten Orte in der baden-württembergischen Landeshauptstadt gezeigt. Solche Ugly Touren hat er schon in München und Wien veranstaltet – und nun im Rahmen der Urban-Future-Conference auch in Stuttgart.