Überweg in Leinfelden: Fußgänger von Skoda erfasst

Überweg in Leinfelden

1 In Leinfelden hat sich am Montagabend ein Unfall ereignet. Foto: dpa/Marijan Murat

In Leinfelden (Kreis Esslingen) wird am Montagabend ein Mann von einem Auto erfasst. Der 59-jährige Fußgänger kommt aber mit dem Schrecken davon.











Eine junge Autofahrerin hat am Montagabend in Leinfelden (Kreis Esslingen) einen Fußgänger angefahren und verletzt. Das teilt die Polizei mit. Demzufolge war die 20-jährige Skoda-Lenkerin gegen 18.30 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs. An der Ecke Geranienstraße überquerte ein 59-Jähriger die Straße auf einem Zebrastreifen. Die Frau übersah den Fußgänger mutmaßlich und erfasst ihn.

Der Mann stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Er kam mit dem Schrecken davon. Eine ärztliche Behandlung sei nicht notwendig gewesen, heißt es im Bericht der Polizei. Auch an dem Auto entstand „augenscheinlich“ kein Schaden.