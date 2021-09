1 Die betroffenen Anwohner Ramazan Altinatas, Tatjana Fauser, Andreas Klebinger und Florian Bemsel (von links) fordern dringend Abhilfe und haben eine Petition ins Rollen gebracht. Foto: Ines Rudel

Mit einer Petition haben vom Starkregen betroffene Bürger Hilfe von der Gemeinde gefordert. Nun denken Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam über Strategien nach.

Neuhausen - Dass sich Starkregen häuft, spüren immer mehr Menschen in Neuhausen drastisch. Bei Andreas Klebinger, der in der Seestraße lebt, stand im Sommer bereits das zweite Mal die Garage unter Wasser, als der Weiherbach über die Ufer trat. Auch Ramazan Altinatas in der Oberen Bachstrasse hat das Unwetter schwer getroffen. Das zweite Jahr war bei ihm der Keller voll. Dieses Jahr war auch die Küche überschwemmt. In der Fildergemeinde steht das Starkregenmanagement jetzt auf der Agenda weit oben. Das bekräftigten Sprecher der Fraktionen auch in ihren Reden zum Haushalt 2022.