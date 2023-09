Überfülltes Tierheim in Filderstadt

1 Das Tierheim Filderstadt ist ausgebucht mit Pfleglingen. Foto: dpa/Thomas Frey

Wie viele andere Tierheime im Land ist auch jenes in Filderstadt voll bis unters Dach mit Pflegetieren. Deshalb gibt es unter anderem einen Aufnahmestopp.















Schon seit Längerem sind die Tierheime in Deutschland übervoll mit Haustieren aller Art, die dort gepflegt und gehütet werden sollen. In einem Brandbrief an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir haben nun zahlreiche Tierschützer und – heime auf diese prekäre Situation aufmerksam gemacht.