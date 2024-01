Überfall in Neuhausen: Frau nach Rolex-Raub in Haft

1 An der Tat soll außerdem ein 31-Jähriger Mann beteiligt gewesen sein. Foto: picture alliance //Patrick Seeger

Im Sommer vergangenen Jahres soll eine 32-Jährige in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) einen 70-Jährigen beraubt haben. Die Tatverdächtige wurde nun bei einer Verkehrskontrolle in Duisburg festgenommen.











Eine 32 Jahre alte Frau soll im Juni vergangenen Jahres in Neuhausen einen Senior beraubt haben. Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat, wurde die Tatverdächtige am vergangenen Donnerstag, 4. Januar, festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Polizei sprach die Frau den 70-Jährigen am Nachmittag des 23. Juni in dessen Garten in der Kesselstraße zunächst an, griff dabei plötzlich nach seiner linken Hand und streifte seine Rolex-Uhr gewaltsam ab. Das Opfer sei durch den Vorfall leicht verletzt worden. Die Täterin flüchtete in einem Auto, teilte die Polizei damals mit.

Nun sei die 32-jährige Tatverdächtige identifiziert und bei einer Verkehrskontrolle in Duisburg festgenommen worden. Die geraubte Uhr konnte nach den Angaben bislang nicht gefunden werden. Ihr ebenfalls identifizierter 31 Jahre alter mutmaßlicher Komplize, der nach der Tat im Juni das Fluchtfahrzeug gelenkt haben soll, befindet sich derzeit auf freiem Fuß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Esslingen zum Verbleib der Armbanduhr sowie zu möglichen weiteren Taten des Duos dauern an.