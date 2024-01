Überfall an Stuttgarter Stadtbahnhaltestelle: 34-Jähriger von Gruppe brutal zusammengeschlagen

1 Die Polizei sucht nach fünf Männern, die einen 34-Jährigen in Stuttgart überfallen haben (Symbolbild). Foto: dpa / Patrick Seege/Patrick Seeger

Eine Gruppe von fünf Männern will einem Mann in Stuttgart-Mitte das Handy abnehmen. Weil er das nicht zulässt, schlagen sie ihn zusammen. Die Polizei sucht Zeugen.











Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen 34-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus (Stuttgart-Mitte) überfallen. Das berichtet die Polizei. Der Mann war gegen 2 Uhr in der Esslinger Straße zu den Gleisen hinabgegangen, als er auf eine Gruppe von etwa fünf jungen Männern traf. Die Männer forderten das Mobiltelefon des Opfers, welches er schnell in seine Jackentasche steckte.

Daraufhin griffen ihn die fünf Männer an, stießen ihn zu Boden und traten und schlugen ihn gegen den Oberkörper und Kopf. Aus bislang ungeklärten Gründen ließen die Täter plötzlich von dem Mann ab und flüchteten.

Der 34-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, Rettungssanitäter kümmerten sich um ihn. Die fünf Täter wurden als „Westasiaten“ mit schwarzer Bekleidung beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 an die Kriminalpolizei Stuttgart zu wenden.