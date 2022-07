1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Weil er am Montagabend über eine rote Ampel gefahren ist, ist ein 40-jähriger Radfahrer in Hochdorf (Kreis Esslingen) mit einem Auto zusammengestoßen. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort.















Link kopiert

Ein 40-jähriger Fahrradfahrer ist am Montagabend an der Kreisstraße in Hochdorf mit einem Auto zusammengestoßen. Der Radler hatte wohl laut Polizei eine rote Ampel missachtet. Nach den Angaben wollte der 40 -Jährige gegen 19.20 Uhr die Kreisstraße von der L1201 kommend in Richtung eines gegenüberliegenden Radwegs überqueren.

Der Radler stürzte nach der Kollision

Er fuhr trotz roter Ampel auf die Kreisstraße und stieß mit einem von links kommenden Auto einer 43-Jährigen zusammen. Der Biker stürzte. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 6.500 Euro, schätzt die Polizei.