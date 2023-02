18 Endlich können sich wieder alle Narren auf der Bühne der Liederhalle versammeln! Foto: Andreas Engelhard

Mit der Prunksitzung der Gesellschaft Zigeunerinsel strebt die fünfte Jahreszeit in Stuttgart dem Finale zu. Die Rückkehr in die Liederhalle nach zweijähriger Corona-Pause ist fulminant. Die Gäste schwärmen von einer „Wahnsinnsnacht“. Wir haben die Bilder.















Link kopiert

Sie haben das Feiern nicht verlernt! Zwei Jahre lang konnte wegen Corona kein „Tschä-Hoi“ in der Liederhalle erklingen – jetzt hat sich die Narrenpower bei der Prunksitzung der Zigeunerinsel, der größten Karnevalsgesellschaft von Stuttgart, umso kräftiger mit über 1000 Gästen zurückgemeldet. Die lange Partynacht mit Hutzelmännle, Tanzgarden, Büttenreden und Auftritten von Frl. Wommy Wonder und OB Frank Nopper, hörte man oft, war „der Wahnsinn“. Begeistert waren auch die 120 Gäste von der Kölner Bürgergarde Blaugold. Dass in Stuttgart so wild und so fröhlich gefeiert wird, hatten die Jecken wohl gar nicht erwartet.

Auf der Bühne geht es Schlag auf Schlag

Eine tolle närrische Vollversammlung brachte bereits das mit Luftballons bunt geschmückte Foyer zum Beben, als sich die Gesellschaften mit dem Narrenvolk zu einem bunten Bild mischten: Quellenweiber, Landsknechte, Prinzen, Prinzessinnen, Hexen, Fahnenschwinger – alle da. Dazu gesellten sich Gäste in Abendrobe oder verkleidet etwa als Piraten oder Schmusekatzen. OB Frank Nopper kam direkt vom VfB-Spiel aus Freiburg. Nach der Niederlage der Stuttgarter hat ihm der närrische Frohsinn gut getan. Travestie-Lady Frl. Wommy Wonder sang das Lied „Die Alte gibt’s ja immer noch“. Am Sonntagabend ist sie bei der „Schwäbischen Fasnet“ in Donzdorf zu Gast, die das SWR-Fernsehen live überträgt. Laut Plan soll Wommy als Elfriede Schäufele um 21.43 Uhr loslegen – auf dass alle, die vom „Tatort“ rüberschalten, hängenbleiben.

Bei dem Mammut-Programm der 1910 gegründeten Zigeunerinsel, des ältesten Bürgervereins im Stuttgarter Westen, ging es auf der Bühne Schlag auf Schlag bis weit nach Mitternacht. „Endlich wieder“, war zu hören. Die Narren staunten, genossen, tanzten und waren nicht zu bremsen.