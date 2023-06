Vermisstes Tauchboot Fieberhafte Suche nach der Titan geht weiter

Eine Fläche so groß wie Mecklenburg-Vorpommern suchen Einsatzkräfte ab – in der Hoffnung, das verschwundene Tauchboot Titan nahe des Titanic-Wracks zu finden. Rettungsteams haben unterdessen Klopfgeräusche in der Region registriert. Besteht doch noch Hoffnung?