„Wieder drei Mal ganz tief in die Deppenkiste gegriffen“

18 Die VfB-Spieler schauten nach der Partie bedröppelt drein. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Der VfB Stuttgart erlebte beim Gastspiel in Wolfsburg ein ständiges Auf und Ab. Am Ende war man aber im Tal der Tränen angekommen. Die Reaktionen auf Twitter.















Durch ein Siegtor in der Nachspielzeit hat der VfL Wolfsburg das Krisenduell der Fußball-Bundesliga gewonnen und die sportlichen Probleme des VfB Stuttgart dadurch massiv verstärkt. Nach einem bitteren 2:3 (2:2) in der Volkswagen Arena ist der VfB nun auch nach acht Spieltagen der neuen Saison weiter sieglos und fiel in der Tabelle auf Platz 16 zurück.

Dabei hatte der VfB die Partie nach einer wilden ersten Hälfte im zweiten Durchgang eigentlich im Griff und mit dem Lattenschuss von Silas auch die beste Chance (57. Minute) zum Siegtreffer. Doch der fiel in der Nachspielzeit auf der Gegenseite.

Auf Twitter war der Ärger und die Wut der Fans nachzulesen.

Dabei lag der VfB ja sogar in Führung. Gefühlte 25 Sekunden:

Und der nächste Nackenschlag folgte durch den folgenschweren Fehlgriff von Florian Müller:

Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison:

Zumindest ein schnelles Gegentor konnte es nach dem 2:2 durch Mavropanos nicht geben:

Ganz gute Zusammenfassung der ersten Halbzeit:

Der Lattenkracher von Silas und ein paar schlecht ausgespielte Konter ... es hätte alles anders laufen können. Aber:

Und am Ende steht der VfB wieder mit null Punkten da:

