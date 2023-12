TVB Stuttgart schlägt Rhein-Neckar Löwen: Derby-Thriller mit Happy End für leidenschaftlichen TVB

TVB Stuttgart gegen Rhein-Neckar Löwen Die „Deutschland-Löwen“ stecken in der Krise

Nach den Transfers von Sebastian Heymann und Tim Nothdurft spielt bald fast die halbe Nationalmannschaft in Mannheim, wo zudem Uwe Gensheimer Sportlicher Leiter wird. Was steckt hinter der Idee des Clubs, der am Samstag beim TVB Stuttgart spielt und aktuell in der Krise steckt?