1 Es geht aufwärts beim TVB Stuttgart unter Trainer Michael Schweikardt. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Michael Schweikardt wird auch an diesem Donnerstag im Spiel in Wetzlar auf der Bank des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart sitzen. Alles spricht dafür, dass er danach auch offiziell von der Interims- zur Dauerlösung befördert wird.















Bei Jürgen Schweikardt war die Erleichterung noch am Montag deutlich zu spüren: „Dass es so gut laufen würde, konnte keiner wissen“, sagte der Geschäftsführer des TVB Stuttgart. Er meinte die optimale Bilanz nach dem Trainerwechsel, für die es natürlich alles andere als eine Garantie gab, die sich aber jeder im Lager des Handball-Bundesligisten erhofft hatte: zwei Spiele, zwei Siege. Dem 32:28 am vergangenen Donnerstag gegen den TBV Lemgo Lippe ließ Michael Schweikardt mit seinem Team am Sonntag ein 28:27 gegen den Bergischen HC folgen.