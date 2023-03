8 Göppingens Rückraumspieler Tobias Ellebaek wird von Marino Maric gestoppt – am Ende gab es keinen Sieger. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das spielerische Niveau war äußerst überschaubar, das Handball-Derby zwischen dem TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen lebte von Kampf, Spannung und Top-Torwartleistungen. Am Ende sehen 5829 Zuschauer ein 24:24.















Im Hinspiel hatte der TVB in Göppingen mit 25:24 gewonnen, und auch diesmal jubelten die Stuttgarter – auch wenn es nur zu einem Punkt reichte. Die positive Gefühlslage lag ganz einfach daran, dass Frisch Auf nach einer Auszeit von Trainer Markus Baur zehn Sekunden vor Schluss die Chance hatte, den Siegtreffer zu erzielen. Doch Kreisläufer Kresimir Kozina warf den Ball neben das Tor – es blieb beim 24:24 (13:14). Baur zeigte sich dennoch zufrieden: „Das war heute zwar keine Topleistung von uns, aber der Punkt in diesem Kampfspiel ist Gold wert.“

Joker Rebmann sticht

Das Duell des Tabellen-15. gegen den 14. war vom spielerischen Niveau her äußerst überschaubar. Das extrem enge Derby lebte von einer unglaublichen Spannung. Meistens lag Frisch Auf in Führung, doch auf mehr als zwei Tore konnte sich Göppingen nicht absetzen. Allerdings hatte auch der TVB beim 18:17 (42.) die Nase vorne. Danach lief der eingewechselte Torwart Daniel Rebmann heiß und brachte mit seinen acht Paraden Frisch Auf zurück ins Spiel. Wobei auch der bereits in der 14. Minute eingewechselte TVB-Keeper Miljan Vujovic mit seinen insgesamt 15 Paraden eine klasse Leistung zeigte.

„Miljan hat bockstark gehalten. Wir sind froh, dass wir mit ihm und Silvio Heinevetter zwei starke Keeper haben“, sagte TVB-Trainer Michael Schweikardt. Überhaupt hatte er viel Lob für sein Team parat: „Alle haben heute ihr Herz auf dem Spielfeld gelassen.“ Zudem war er von der Stimmung in der mit 5829 Zuschauer gefüllten Porsche-Arena angetan: „Das war Gänsehaut pur und eine Werbung für den Sport in unserer Region. “

Weiter geht es nach der Länderspielpause für den TVB beim Tabellenvorletzten GWD Minden (16. März, 19.05 Uhr). Frisch Auf empfängt am 18. März (20.30 Uhr/EWS-Arena) die SG Flensburg-Handewitt.

Aufstellungen

TVB Fernandez 6/4, Lönn 5, Nicolaus 3, Häfner 2, Müller 2, Serrano 2/1, Zieker 2, Forstbauer 1, Maric 1.

Frisch Auf Sarac 6, Schiller 4/2, Schmidt 4, Ellebaek 3, Gulliksen 2, Lindenchrone 2, Blagotinsek 1, Kneule 1, Malus 1.

So geht es weiter

TVB Stuttgart

GWD Minden – TVB (16. März, 19.05 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (26. März, 16.05 Uhr), TVB – MT Melsungen (30. März, 19.05 Uhr), HSV Hamburg – TVB (2. April, 16.05 Uhr), SC DHfK Leipzig – TVB (20. April, 19.05 Uhr).

Frisch Auf Göppingen

Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (18. März, 20.30 Uhr), Valur Reykjakvik – Frisch Auf (21. März, 20.45 Uhr/European-League-Achtelfinale, Hinspiel), GWD Minden – Frisch Auf (25. März, 17.30 Uhr), Frisch Auf – Valur Reykjavic (28. März, 20.45 Uhr/European-League-Achtelfinale, Rückspiel), Frisch Auf – Bergischer HC (2. April, 16.05 Uhr), HSV Hamburg – Frisch Auf (20. April, 19.05 Uhr). (jüf)