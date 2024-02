Turnen – Oberliga: Es kommt auf die Tagesform an

1 Wernaus Nachwuchstalent Kai Bäßler tritt für das Oberliga-Team in dieser Saison am Barren an. Foto: TSV Wernau

Am Samstag starten die beiden Turnteams des TSV Wernau in der Ober- sowie Landesliga in die neue Saison. Ziel der Wernauer Turner ist der Klassenverbleib.











Passend zum 125-jährigen Vereinsjubiläum des TSV Wernau wurde vor zwei Jahren bei den Wernauern doppelt gefeiert – denn ebenso schafften die TSV-Turner mit beiden Teams den Aufstieg. So zeigte fortan die erste Mannschaft in der Oberliga, die höchste Klasse im Schwäbischen Turnerbund (STB), und die zweite in der Landesliga ihr Können. Im vergangenen Jahr hielten beide Turnteams dann die Klasse in der jeweilige Liga. Für die kommende Runde, die am Samstag beginnt, haben sich die TSV-Turner dasselbe Ziel gesetzt: Ein ungefährdeter Klassenverbleib.