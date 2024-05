Turn-Nachwuchs: Bantels erfolgreiches EM-Debüt

1 Konzentriert: Anni Bantel am Barren. Foto: /oh

Die Turnerin des TSV Berkheim wird mit dem deutschen Juniorinnen-Team in Rimini Vierter.











Bei den Turnerinnen des TSV Berkheim haben sie in diesen Tagen mit Interesse und stolz nach Italien geschaut. Denn in Rimini war zehn Jahre nach Carina Kröll in Anni Bantel zum zweiten Mal eine Turnerin des Vereins bei Jugend-Europameisterschaften im Einsatz. Die 13-Jährige turnte an drei Geräten für das deutsche Team. Am Boden war sie mit 12,133 Punkten beste deutsche Juniorin. Für die Teamwertung steuerte sie zudem gute 12,30 Punkte am Barren und 12,00 Punkte am Schwebebalken bei.

Am Ende wurden die deutschen Juniorinnen Vierte mit 148,063 Punkten knapp hinter dem belgischen Team, das sich 148,663 Punkte erturnte. Für Anni Bantel war es eine gute EM-Premiere und eine gute Erfahrung auf dem Weg zu den deutschen Jugendmeisterschaften in Schauenburg-Hoof vom 31. Mai bis 2. Juni.