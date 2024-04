Turn-Bundesliga: TSV Berkheim: zuversichtlich trotz Platz acht

1 Anna-Marlen Piee macht ihre Sache auch am Boden gut. Foto: /Georg Hrivatakis

Die geschwächten Berkheimer Bundesliga-Turnerinnen werden am ersten Wettkampftag Letzte.











Gut, wenn man die Dinge erklären und damit einordnen kann. Dass die Bundesliga-Turnerinnen des TSV Berkheim den ersten Wettkampftag der Saison 2024 in Ketsch auf dem achten und letzten Platz abschlossen, ist aus ihrer Sicht nicht erfreulich. Trainer Gerhard Weber sagt dennoch: „Ich bin für den Herbst sehr zuversichtlich.“ Denn zum einen mussten die Berkheimerinnen in Ketsch gleich auf zwei ihrer drei besten Turnerinnen verzichten, zum anderen finden aufgrund einer Verlegung alle drei ausstehenden Wettkämpfe eben im Herbst statt und Weber hofft, dass dann wieder alle Top-Kräfte zur Verfügung stehen. Der Saison-Showdown ist am 9. November im Sportpark Weil in Esslingen.