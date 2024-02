Tumulte in Biberach: Wo war das Schutzkonzept für die Politiker?

Tumulte in Biberach

15 Die Grünen sahen sich am Aschermittwoch massiven Protesten ausgesetzt. Foto: dpa/David Nau

Nach der Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach steht das Schutzkonzept infrage. Das Landespolizeipräsidium kam seiner Arbeit jedenfalls nicht nach, kommentiert Franz Feyder.











Vor Wochen brachten Reporter des Bayrischen Rundfunks Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Verlegenheit. Angesichts des blutigen Kriegs zwischen rivalisierenden Gruppen im Großraum Stuttgart fragten sie, ob es genügend Polizisten im Land gebe: „Die Sicherheit in Baden-Württemberg steht nicht hinter der Sicherheit anderer Länder zurück - ganz im Gegenteil“, beschied der Landesvater präsidial. Sarkasmus tropfte förmlich aus dem Bildschirm, als die Journalisten dann eine Statistik der Innenministerkonferenz zeigten, nach der in Stuttgart von allen Landeshauptstädten die fünft meisten Schießereien registriert werden.