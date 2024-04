Türkische Rechtsradikale: Graue Wölfe – Migrantenpolitiker appellieren an Parteien

Graue Wölfe – Migrantenpolitiker appellieren an Parteien

1 Ein Anhänger des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zeigt den Wolfsgruß. Foto: /IMAGO/Sachelle Babbar

Nach dem Eklat um den Besuch von SPD-Politikern bei türkischen Rechtsextremisten meldet sich nun eine Initiative von Politikern mit Migrationsgeschichte zu Wort. Mit einer klaren Forderung an die Parteien in Deutschland.











In einem Appell an alle demokratischen Parteien fordert eine überparteiliche Initiative von Politikern mit Migrationsgeschichte aus ganz Deutschland „eine klare Haltung gegen jeden Extremismus“. „Unsere Demokratie steht unter Druck und wird von vielen Seiten infrage gestellt“, heißt es in dem Aufruf, der von den deutsch-kurdischen CDU-Politikern Ali Ertan Toprak und Cahit Basar angestoßen wurde.