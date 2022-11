1 Gerichtsmediziner bergen eine Leiche auf der beliebten Fußgängerzone Istiklal. Foto: dpa/Ismail Coskun

Nach dem Anschlag von Istanbul wird der türkische Staatschef jetzt Stärke demonstrieren – im Inneren und nach außen. Seine AK-Partei holt in den Umfragen erstmals seit Monaten kräftig auf.















Der Terrorakt von Istanbul spielt dem türkischen Staatschef in die Hände. Innenpolitisch kann er auf größere Zustimmung für seinen harten Kurs hoffen. Außenpolitisch wird er jetzt noch selbstbewusster auftreten. Am Tag nach dem Bombenanschlag, bei dem am Sonntagnachmittag sechs Menschen getötet und 81 verletzt wurden, wogte ein Meer von roten Fahnen auf der Istiklal-Straße. Die von den Behörden in aller Eile aufgezogenen Nationalflaggen sollen die Geschlossenheit der Türkei im Kampf gegen den Terror symbolisieren.