Auch in der Moschee ist das Ehrenamt unerlässlich

Türkisch-Islamische Gemeinde in Esslingen

1 Bei Festen kochen sie und geben Essen aus, aber auch im täglichen Betrieb spielen sie eine wichtige Rolle: Viele Mitglieder der Esslinger Moschee engagieren sich ehrenamtlich. Foto: Roberto Bulgrin

In der Esslinger Moschee ist viel freiwilliger Einsatz der Mitglieder gefragt. Die Gemeinde versteht sich als weltoffen.















Keine andächtige Stille, vielmehr fröhliches Treiben: Das erwartet den Besucher bei Festen in der Esslinger Moschee. Gastfreundschaft wird großgeschrieben in der Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Esslingen, die 1991 als Verein gegründet wurde und nun, nach Jahren in einem Jahrhundertwende-Wohnhaus, endlich ihre neue Moschee eröffnet. Damit das gelingt, ist viel ehrenamtliches Engagement gefragt, nicht nur bei Festen.